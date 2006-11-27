Ющенко хоче продати Укртелеком зараз

Затягування з приватизацією таких підприємств як “Укртелеком”, Одеський припортовий завод та “Турбоатом” негативно впливає на їхню інвестиційну привабливість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з промисловцями і підприємцями.

“За два роки, якщо хтось захоче продати “Укртелеком”, він не продасться, не буде що продавати», - зазначив Президент.

На його думку, державні пакети 596 об’єктів, які плануються на продаж в 2007 році, «не сформують нового ділового поля. Вони не породжують нової ділової активності».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що необхідно концептуально визначитися з дрібними пакетами акцій, які є у власності держави. Також Президент підкреслив, що є багато державних підприємств, які ніде не обліковувалися, тобто не були занесені ні в державний реєстр, ні в реєстр комунальної власності. «Як правило, це об’єкти, які допродаються чи доводяться до банкрутства», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, Президент наголосив на необхідності передачі у сферу приватного бізнесу підприємств, які надають житлово-комунальні послуги. За його словами, на сьогодні існує світова практика, коли вивозом сміття, водопостачанням і т.п. займаються бізнесові структури.