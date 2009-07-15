Найдорожчі коміки за версією Forbes (фото)
“Мізки можна залишати за дверима"
Тижневик Forbes оприлюднив список найвище оплачуваних американських коміків. Попри сумний стан економіки сміх залишається прибутковим бізнесом.
|Jerry Seinfeld
Першу десятку очолює Джеррі Сейнфельд (Jerry Seinfeld), який заробив за 12 місяців $85 млн. Значну частину його доходу склали синдиковані операції, пов`язані з комедійним шоу, яке він пише, в якому знімається, одночасно виступаючи його продюсером. Свої заробітки на телебаченні він збільшив, беручи участь в дорогій рекламній кампанії Microsoft.
|Chris Rock
На третьому місці черевомовець Джеф Данхем (Jeff Dunham), чий заробіток, за оцінками тижневика, склав $30 млн.
Поява в списку його імені не дивує, оскільки за рік він зробив близько 145 гастрольних поїздок.
|Jeff Dunham
Саме цього хоче сьогоднішня аудиторія, зазначає Forbes.