Найдорожчі коміки за версією Forbes (фото)

Тижневик Forbes оприлюднив список найвище оплачуваних американських коміків. Попри сумний стан економіки сміх залишається прибутковим бізнесом.

З червня 2008 по червень 2009 року перша десятка високооплачуваних коміків сукупно заробила $256 млн. Крім виступів на американському телебаченні, вони знаходять шляхи заробляти на рекламі, DVD, голлівудських і телевізійних фільмах.

Першу десятку очолює Джеррі Сейнфельд (Jerry Seinfeld), який заробив за 12 місяців $85 млн. Значну частину його доходу склали синдиковані операції, пов`язані з комедійним шоу, яке він пише, в якому знімається, одночасно виступаючи його продюсером. Свої заробітки на телебаченні він збільшив, беручи участь в дорогій рекламній кампанії Microsoft.

Друге місце посів Кріс Рок (Chris Rock), який заробив $42 млн. За 12 місяців він зіграв в кількох фільмах, включаючи Madagascar: Escape 2 Africa, випустив комедійне шоу Kill the Messenger і підписав контракт на книгу з видавництвом Grand Central Publishing.

На третьому місці черевомовець Джеф Данхем (Jeff Dunham), чий заробіток, за оцінками тижневика, склав $30 млн.

Поява в списку його імені не дивує, оскільки за рік він зробив близько 145 гастрольних поїздок.

Його шоу Comedy Central має високі рейтинги на кабельному телебаченні, що належить Viacom. Рекордні рейтинги одержують його DVD на Amazon. "Більше всього я пишаюся тим, що моє шоу не має ніякої загальнолюдської цінності, - жартує Данхем. - Я нікого нічого не навчаю. Мізки можна залишати за дверима".

Саме цього хоче сьогоднішня аудиторія, зазначає Forbes.

fin.org.ua