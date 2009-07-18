У Харківській області відкрився етнофестиваль "Печенізьке поле"

VIII етно-творчий фестиваль "Печенізьке поле" відкрився сьогодні на березі Печенізького водосховища на північному сході Харківської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у фонді "Ренесанс", який є організатором цього заходу, на фестивалі виступлять фольклорні колективи Слобожанщини і сусідніх регіонів Росії, майстри народно-прикладного мистецтва покажуть свої роботи. Пройдуть майстер-класи бісероплетіння, Петриківського розпису, плетіння вінків, виготовлення ляльок з трави, різьблення по дереву, вишивки.

Одне з нововведень нинішнього фестивалю - містечко "7 чудес Слобожанщини", де можна скуштувати ягоди і фрукти, сало, мед, рибу, овочі і фіточаї, які представили райони області.

Завершить дійство феєрверк і гала-концерт, де виступлять групи "Хор Турецького", "ТіК", "Ательє ДРАБИNА", "Ярмарок", а колектив "SOLOMINBAND" вперше в СНД представить унікальний музичний інструмент – електродомру, яку виготовили київські майстри.

Очікується, що етнографічне свято відвідають близько 100 тисяч жителів Харкова і області. Вони одержать медалі з логотипом фестивалю.

Вперше фестиваль на березі Печенізького водосховища пройшов у 2002 році.