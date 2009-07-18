З початку року борг із зарплати на Сумщині зріс до 56 мільйонів

За перше півріччя 2009 року борг із виплати заробітної плати у Сумській області зріс на 25 млн. грн. і становить 56 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прокурора відділу прокуратури Сумської області Ігоря ВАКУЛИ, на Сумщині тривають прокурорські перевірки на предмет додержання чинного законодавства про оплату праці та зайнятість населення, виявляються численні порушення конституційних гарантій щодо повної і своєчасної винагороди громадянам за виконану ними роботу.

«Ситуація з виплатою заробітної плати на Сумщині залишається дуже гострою. За оперативними даними, борг по області становить уже майже 56 млн. грн. Порівняймо: станом на 1 січня поточного року він становив трохи більше 31 млн. грн. Кількість працівників економічно активних підприємств, яким не виплачено зарплату, сягнула 15 тисяч осіб», - сказав І.ВАКУЛА.

За результатами перевірок у цій сфері упродовж першого півріччя поточного року порушено 49 кримінальних справ, 43 з яких направлені до суду, складено 2 протоколи про вчинення корупційних діянь, розглянуто із вжиттям заходів 123 приписи та подання, внесено 48 протестів, які розглянуті і задоволені. За наслідками розгляду документів прокурорського реагування населенню виплачено понад 20 млн. грн. заробітної плати, до дисциплінарної, адміністративної відповідальності притягнуто 120 посадових осіб підприємств, установ та організацій різних форм власності.

У ході прокурорських перевірок із залученням податкової служби, інспекції праці, правоохоронних органів виявляються і порушення законодавства про зайнятість населення. Зокрема, мають місце випадки розкрадань коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та інші протиправні діяння.