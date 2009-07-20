Нацбанк ввів тимчасову адміністрацію ще в одному банку

За перший квартал збитки - 1,656 млн. грн.

Національний банк ввів тимчасову адміністрацію у банку «Володимирський» (м. Суми). Про це УНІАН повідомили в Національному банку України (НБУ). За інформацією Нацбанку, тимчасовим адміністратором призначено Вікторію ФАТЄЄВУ. Довідка УНІАН. Національний банк України зареєстрував ВАТ «Володимирський» 13 грудня 2001 р. За підсумками першого кварталу 2009 року збитки банку складали 1,656 млн. грн.

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