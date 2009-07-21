Тимошенко повернула взаємозаліки в українську економіку

Кабмін випустив розпорядження №788 від 24 червня, яким повертає систему взаємозаліків між держмонополіями. До кінця року "Вугілля України" перераховуватиме кошти за транспортування своєї продукції залізничним транспортом енергогенеруючим компаніям. У свою чергу, генерації на цю суму постачатимуть "Укрзалізниці" електроенергію. Учасники ринку кажуть, що таке рішення призведе до зростання боргу держшахт перед генераціями, пише Комерсант-Україна.

Виданню не вдалося отримати офіційні коментарі "Укрзалізниці" і ГП "Вугілля України". Але в неофіційних бесідах топ-менеджери «Вугілля» зауважують, що «з початку червня діє розпорядження уряду, згідно якому `Вугілля України` отримало відстрочку по оплаті перевезення вугілля до кінця року. Ситуація в компанії дуже складна, фактично вона не в змозі розраховуватися».

У генераціях побоюються, що рішення уряду призведе до зниження рівня розрахунків з компаніями. “Вугілля України` вже зараз не здатне заплатити нам за електроенергію, яку споживають шахти. З початку червня борг компанії перед `Енергоринком` зріс на 10%, - говорить генеральний директор `Центренерго` Сергій Попів. В НАЕК "Енергоатом" нагадують, що I півріччя всі генеруючі компанії країни, за винятком "Укргідроенерго", закінчили із збитками. Рентабельність "Донбассенерго" сьогодні складає -22,7%, "Дніпроенерго" – -20,6%, "Західенерго" – -16,4%, "Центренерго" – -4%, "Енергоатома" – -2%.

Член комітету Верховної ради по ПЕК Сергій Тулуб (Партія регіонів) прогнозує, що введення взаємозаліків призведе до нової хвилі банкрутств в галузі, причому як серед вугільних, так і серед енергетичних підприємств. "Так вже було в 1998-1999 роках. Тоді дві третини підприємств енергетики опинилися в стані банкрутства. Ситуація налагодилася лише в 2002 році, і знадобилося сім років, щоб погасити борги", - погоджується його колега по комітету Михайло Волинец (БЮТ).