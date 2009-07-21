Підвищити ціни на газ для населення Нафтогазу рекомендувала Тимошенко

Кабінет Міністрів України рекомендував НАК «Нафтогаз України», Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ), Мінпаливенерго, Мінекономіки і Мінфіну в липні-вересні поточного року подати уряду рекомендації щодо перегляду цін на природний газ для населення з 1 жовтня 2009 року.

Про це сказано у розпорядженні Кабміну (№795-р від 10 липня ц.р.) «Про затвердження плану заходів на 2009 рік зі стабілізації фінансового стану НАК «Нафтогаз України», опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр» за 18 липня.

Згідно з документом, рекомендації стосуються приведення цін на газ для населення до економічно обгрунтованого рівня, який повинен включати в повному обсязі інвестиційну складову для нарощування власного видобутку газу.

Крім того, Кабмін доручив Мінпаливенерго, НКРЕ, Мінекономіки, Мінфіну, Мінпраці, МінЖКГ і «Нафтогазу України» розробити в липні-серпні і подати уряду план заходів з поступового переходу до економічно обгрунтованого рівня цін на природний газ для всіх категорій споживачів.

Водночас голова Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) Валерій КАЛЬЧЕНКО на прес-конференції повідомив, що НКРЕ вже розпочала вивчення можливості підвищення на 20% тарифів на газ для населення з 1 вересня 2009 року, для теплокомуненерго – з 1 жовтня ц.р.

КАЛЬЧЕНКО посилається на доручення Президента України Віктора ЮЩЕНКА, закріплене в планах заходів із стабілізації фінансового положення НАК «Нафтогаз України».

«Комісія, маючи це доручення Президента, почала процедуру підготовки виконання заходів щодо перегляду цін на газ для населення і теплокомуненерго», – сказав В.КАЛЬЧЕНКО, зазначивши при цьому, що регулятор вже звернувся до ліцензіатів (облгазів) з проханням надати відповідні матеріали для вивчення обгрунтованості пропонованих параметрів підвищення тарифів на газ для зазначених груп споживачів.

До цього В.КАЛЬЧЕНКО додав, що уряд, зокрема, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не бачить підстав для перегляду цін на газ для цих категорій споживачів, оскільки в умовах фінансової кризи для підвищення тарифів для населення немає підстав, а підвищення тарифів для ТКЕ може ще більше погіршити платіжну дисципліну підприємств комунальної теплоенергетики.

В.КАЛЬЧЕНКУ важко уточнити, наскільки ймовірно, що комісія все ж таки ухвалить рішення про підвищення цін на газ. «Все буде відомо після вивчення матеріалів, які надійдуть від ліцензіатів», – резюмував голова комісії.

Як повідомлялося раніше, вимога підвищити ціну на газ для населення міститься в меморандумі з МВФ, підписаному урядом Тимошенко. Аналогічну вимогу висунули до Нафтогазу й європейські банки, які розглядають можливість надання Україні "газового кредиту". До речі, коментуючи цю інформацію, КАЛЬЧЕНКО у п`ятницю заявив, що нинішній рівень цін на газ для населення і ТКЕ давно "не має економічного обгрунтування". І в Нацкомісії регулювання електроенергетики вважають, що питання підвищення цін на газ для ТКЕ може бути розглянуте до кінця року.

Водночас розпорядження Кабміну №795-р на Урядовому порталі досі не оприлюднили, хоча документи з "пізнішими" номерами на інтернет-ресурсі уряду вже є.