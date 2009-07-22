На Луганщині пройде V фестиваль лемківської культури

У селі Переможному Лутугинського району Луганської області пройде V фестиваль лемківської культури «Стежками Лемківщини».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі у справах національностей та релігій Луганської облдержадміністрації, проведення фестивалю заплановано на 3-4 жовтня 2009 року.

Організаторами фестивалю виступають Луганська облдержадміністрація, Луганська обласна рада та Лутугинська райдержадміністрація. Активну участь в організації зазначених фастивалів бере обласна лемківська організація «Ватра».

Фестиваль проводиться з метою розвитку лемківської культури на Луганщині, збереження та розвитку звичаїв та обрядів, декоративно-прикладного мистецтва, привернення уваги до лемківської культури та зміцнення творчих зв’язків між художніми колективами різних регіонів України.

Планується, що у фестивалі візьмуть участь представники осередків лемківської культури із Польщі, а також з Донецької, Запорізької, Київської, Дніпропетровської та інших областей України.

Довідка УНІАН. Фестиваль проводиться відповідно до вимог Указу Президента України від 23 вересня 2005 року «Про заходи у зв’язку з 60-ю річницею примусового виселення етнічних українців з території Польщі».

Фестиваль «Стежками Лемківщини» проводиться на Луганщині з 2005 року за рахунок обласного бюджету. Він став своєрідним продовженням фестивалю «Лемківська ватра», який вже більше двох десятиліть щорічно проводиться в Західній Україні та Польщі.

Лемки – українська етнічна група, частина якої жила на території Польщі. Після Другої Світової війни, під час операції «Вісла» (1944-1947 роки), радянська влада переселила польських лемків в Україну – деяких завезли на Донбас.