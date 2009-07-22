У Києві засудили банду за вбивства у 1993-1994 роках
08:35, 22 липня 2009Суспільство
1954 0
Злочинці отримали від 10 до 15 років
Апеляційний суд м. Києва засудив до тривалих термінів ув`язнення (від 10 до 15 років позбавлення волі) п`ятьох членів бандитського угруповання, серед яких двоє колишніх працівників міліції, та підбурювача до вчинення вбивств, які у 1993-1994 роках у Києві скоїли ряд вбивств, у тому числі вбивство міліціонера.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.
Як ідеться у повідомленні, позиція державних обвинувачів Генпрокуратури щодо винності та міри покарання підсудних відповідає вироку суду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter