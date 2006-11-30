ПриватБанк не продається - Коломойський

КБ «ПриватБанк» не продається. Про це кореспонденту УНІАН заявив один з акціонерів банку Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ.

«Ми Приват (ПриватБанк – УНІАН) не продаємо», - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

Як повідомлялося, ЗМІ наприкінці листопада повідомили, що французька група Societe Generale веде переговори з акціонерами українського КБ «ПриватБанк» про продаж контрольного пакета українського банку. «Societe Generale має намір викупити контрольний пакет акцій в акціонерів дніпропетровського банку, якщо останні очистять ПриватБанк від інсайдерських активів», - йшлося в газеті «Экономические известия» з посиланням на джерело в банківських колах.

За інформацією газети, Societe Generale приступили до вивчення результатів аудиту ПриватБанку.

Разом з тим, голова підрозділу спеціалізованих фінансових послуг Societe Generale Жан-Франсуа ГОТЬЕ відмовився коментувати газеті цю тему.

У прес-службі ПриватБанку, куди агентство УНІАН звернулося за коментарями, інформацію про проведення переговорів не підтвердили. «Без коментарів», - сказав керівник управління по зв`язках з громадськістю ПриватБанку Олег СЕРГА.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти називали Societe Generale одним з претендентів на придбання "Укрсиббанку" і "Укрсоцбанку". Згодом BNP Paribas (Франція) придбав контрольний пакет "Укрсиббанку", а Banca Intesa (Італія) уклав угоду на придбання "Укрсоцбанку".

Справа УНІАН. КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) заснований у 1992 році.

Кредитний портфель КБ «ПриватБанк» за підсумками 9 місяців 2006 року збільшився на 50,1% і на 1 жовтня склав 24,17 млрд. грн., статутний капітал банку - 1,582 млрд. грн., власний капітал - 2,9 млрд. грн., депозитний портфель фізичних осіб - 9,9 млрд. грн.

ПриватБанк обслуговує понад 12 мільйонів рахунків громадян, а обсяг залучених коштів населення досяг 13,1 мільярда грн. Банк обслуговує 230 тисяч рахунків корпоративних клієнтів і 185 тисяч підприємців, обсяг коштів, залучених від юридичних осіб, з початку року збільшився на 21,2% до 8,3 млрд. грн.

Фінансовий результат банку за підсумками третього кварталу 2006 року становить 253,8 млн. грн.

Співвласники групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ мають рівні частки участі в статутному капіталі КБ «ПриватБанк». Частка прямої участі кожного становить 38,76%, опосередкованої - 16,29%. При цьому більше ніхто з власників не має частки в 10 або більше відсотків статутного капіталу.