На Буковині порушено справу проти посадовців РДА

На Буковині порушено справу проти посадовців райдержадміністрації та відділу земельних ресурсів в області, які незаконно виділили фермеру землю вартістю 1,5 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Чернівецькій області, отримавши згоду на створення фермерського господарства, одному з приватних підприємців було передано в оренду земельну ділянку площею 3,17 га. Однак, договір оренди не було укладено, тому будь-якого права на неї підприємець не мав.

Не зважаючи на це, посадові особи відділу Держкомзему безпідставно погодили збільшення площі до 6,73 га, а також видали позитивний висновок на цю документацію. Розуміючи, що правовстановлюючих документів на право користування чи володіння землею господарство не мало, службовці візували, погоджували та подавали проекти цих розпоряджень на підпис голови райдержадміністрації.

В результаті вказаних незаконних дій чиновників райдержадміністрації та відділу Держкомзему голова та члени фермерського господарства виготовили держані акти на право власності на земельні ділянки, внаслідок державі завдано збитків на суму понад 1,5 млн. грн.

Прокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу України.