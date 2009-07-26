В автоаварії загинув син депутата Сівковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття народному депутату Володимиру СІВКОВИЧУ з приводу загибелі в автомобільній катастрофі його сина Віктора.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, у телеграмі йдеться: «Поділяю з Вами, Вашими рідними і близькими непоправне горе, що спіткало Вашу сім`ю. Прошу прийняти мої співчуття та слова підтримки у цю скорботну годину».

Як повідомляє Магнолія-ТБ, 25 липня о 23.15 в Києві на вулиці Фрунзе Лексус, що їхав від Петрівки в бік вулиці Олени Теліги, врізався в стовп. Від удару машина вибухнула і спалахнула. Автомобіль згорів повністю ще до приїзду пожежних. За кермом Лексуса був старший син народного депутата Володимира Сівковича 25-річний Віктор. Попередня причина аварії - значне перевищення швидкості.