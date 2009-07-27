Храм в ім'я святителя Феодосія Чернігівського освячено в Києві

Глава Української православної церкви митрополит ВОЛОДИМИР освятив у суботу престол храму на честь святителя Феодосія Чернігівського у Святошинському районі столиці (вул. Чорнобильська, 2).

Про це повідомляє сайт УПЦ.

Після богослужіння митрополит привітав духівництво і віруючих з урочистою подією освячення престолу новозведеного храму і подарував ікону святителя і чудотворця Спиридона Тріміфунтського.

Як наголошується у повідомленні, на православній карті міста храм з`явився невипадково: після аварії на ЧАЕС у 1986 році у Святошинському районі одержали житло немало переселенців із зони відчуження, ліквідаторів аварії та членів їхніх родин.

Згодом у сквері на розі проспекту Перемоги і вулиці Чорнобильської був встановлений пам`ятник «І мертвим, і живим, і ненародженим». Окрім традиційних мітингів-реквіємів, у тому почали звучати слова поминальної християнської молитви за усіх, хто пожертвував своїм життям, рятуючи інших від наслідків аварії.

25 квітня 2001 року, у 15-ті роковини Чорнобильської катастрофи, був закладений перший камінь у фундамент храму. До 20-х роковин аварії на ЧАЕС була закладена меморіальна дзвінниця «Дзвону Чорнобиля», у якій передбачено приміщення для недільної школи, просфорної і меморіальної кімнати пам`яті жертв Чорнобильської трагедії. Одну із стін дзвінниці, будівництво якої дотепер триває, прикрашає велика ікона «Чорнобильський Спас».