7 років скнилівської трагедії: влада просила у людей вибачення

У Львові вшановують пам`ять загиблих під час авіашоу на Скнилівському летовищі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні виповнюється сім років від страшної трагедії, яка сталася на Скнилівському летовищі під час проведення авіаційного шоу. Прапори із чорною стрічкою на знак трауру розвішані у всьому місті.

На Скнилівському летовщі сьогодні було відправлено спільний молебень за загиблими. На церемонії були присутні родичі загиблих, представники громадських організацій, керівництво Львівської ОДА та Львівської обласної ради, які поклали вінки до меморіалу загиблих під час авіашоу.

Від імені міського голови Львова Андрія САДОВОГО до присутніх звернувся директор департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Олексій ПОБУРКО.

«Це жахлива трагедія для Львова. Ми повинні зробити все можливе, щоб більше такого у Львові ніколи не повторилося. Я в скорботі з усіма. Хочу вкотре попросити вибачення за владу, людей, які допустили цю трагедію», - було зазначено у зверненні міського голови Львова.

Нагадаємо, що 27 липня 2002 року під час авіаційного шоу на Скнилівському летовищі у Львові зазнав катастрофи винищувач Су-27. Внаслідок падіння літака у натовп глядачів загинуло 77 чоловік (серед них 28 дітей) і постраждало близько 250. За кількістю загиблих вважається найбільшою аварією в історії авіаційних шоу.