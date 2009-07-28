Кожен житловий будинок повинен мати накопичувальний рахунок

Голова Шевченківського району Києва Віктор ПИЛИПИШИН пропонує запровадити накопичувальний рахунок для кожного житлового будинку столиці, який формуватиметься з певної частини коштів від сплати мешканцями за житлово-комунальні послуги.

Про це йдеться в повідомленні прес-служба Шевченківської районної держадміністрації в Києві.

В.ПИЛИПИШИН висловив переконання, що на сьогодні, в галузі ЖКГ дійсно слід запровадити тарифи, які б відповідали ринковим вимогам. Але для цього необхідно підвищити й рівень добробуту самих киян, і гарантувати, що гроші від плати за ЖКП підуть на ремонт їхніх будинків чи влаштування дитячих майданчиків, а не “наповнення кишень чиновників”.

“Для кожного будинку, наприклад, потрібно запровадити накопичувальний рахунок, на який би відраховувався певний відсоток з квартплати на його ремонт. Це дозволить регулярно здійснювати ремонт і не запускати його до критичного стану”, - зазначив голова Шевченківського району.

За словами В.ПИЛИПИШИНА, разом з підвищенням тарифів слід кожен будинок у столиці обладнати лічильниками на електроенергію та водопостачання. Це б дозволило мешканцям економити тепло й воду, а також контролювати їх споживання. Він також стверджує, що минулого року за рахунок бюджетних коштів для Києва було закуплено 1,5 тис. таких лічильників, однак чому вони й досі не встановлені невідомо. Міністерство ЖКГ вже звернулося з цього приводу до прокуратури міста з проханням розібратися в діях міської влади.

“Результати громадських слухань, які були проведені в Шевченківському районі і стосувалися нових цін на комунальні послуги, довели, що кияни разом зі зростанням тарифів хочуть бачити і відповідну якість послуг”, - наголошує районний голова.

В.ПИЛИПИШИН переконаний, що відмовою сплачувати за комунальні послуги кияни демонструють недовіру та неповагу до діючого міського керівництва, яке своїми бюджетними махінаціями загнало ЖКГ в фінансову яму.