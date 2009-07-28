Із будинку Лавриновича викрали «мішок» грошей та іменний пістолет

До заміського будинку першого віце–спікера Верховної Ради Олександра Лавриновича в селі Плюти Обухівського району, вдерлися невідомі, зв’язали сторожа й винесли “мішок” грошей та зброю. Про це повідомляється в оперативному зведенні міліції.

Злочин стався минулого четверга, пише Україна молода. У той час на подвір’ї працював садівник, який за відсутності господарів ще й сторожував садибу. Злочинці зв’язали цього робітника і взялися до огляду триповерхового будинку. Після нетривалих пошуків вони виявили броньований сейф і вирізали його. Як повідомили виданню у міліції, викрадено іменний пістолет «регіонала» та ще деякі цінності.

Утім, як виявилося, злочинців насправді цікавили не дрібниці і не зброя. Із власних джерел у правоохоронних органах Україна молода довідалася, що з сейфу зникла ще й велика сума готівки, яку пан Лавринович напередодні зняв зі свого депозитного рахунка. Той факт, що зловмисники були добре поінформовані про наявність «мішка» грошей у будинку першого заступника Голови ВР та про слабкість охорони, а саме пограбування було добре організоване у стислі терміни, змушує розглядати версію про вчинення злочину за наводкою когось із наближених осіб високопоставленого політика.