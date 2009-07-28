За фактом нападу на дім Лавриновича порушили кримінальну справу

Співробітники Головного управління МВС України в Київській області порушили кримінальну справу за фактом розбійного нападу на будинок першого заступника голови Верховної Ради Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

За даними міністерства, увечері 21 липня четверо невідомих в масках увірвалися до домогосподарства О.ЛАВРИНОВИЧА, яке знаходиться в селищі Плюти Обухівського району Київської області.

Нападники нанесли легкі тілесні ушкодження садівнику, який одночасно виконує функції сторожа будинку, зламали сейф у будинку і викрали з нього пістолет ПСМ калібру 5,45 мм, після чого зникли.

Постраждалий та власник будинку після інциденту звернулися з відповідною заявою до правоохоронних органів, які наразі порушили кримінальну справу за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Слідство триває, злочинці розшукуються, додали в МВС.