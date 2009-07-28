У Черновецького агітують за кремацію, бо вже не вистачає кладовищ

В Головному управлінні ритуальних послуг Київської міської держадміністрації наголошують на необхідності термінового виділення землі для облаштування нового столичного кладовища.

Про це заявив перший заступник начальника ГУ ритуальних послуг КМДА Михайло КУТІЩЕВ в інтерв’ю муніципальній газеті "Хрещатик" (№100 (3546)).

Він підкреслив, що нині у місті 29 кладовищ, з яких лише одне — Північне — відкрите для поховань, інші — напівзакриті.

“Загалом місць вистачить ще на три роки. Тож потрібно виділити землю для поховань — приблизно 120 гектарів. Уже сьогодні слід починати проектування, на яке витратимо чимало часу, як і на роботи з водопониження. Загалом на технологічний час, передбачений для спорудження кладовищ, потрібно щонайменше 2-3 роки. Якщо територію виділять наступного року, може бути пізно”, - заявив М.КУТІЩЕВ.

За його словами, ситуацію може якимось чином врятувати збільшення заявок на кремацію.

“Наразі проектують зведення колумбарних стін на Бортницькому і Лісовому кладовищах, адже на Лівобережжі їх немає. Вважаю, що після цього кількість кремацій значно зросте. Наразі вона становить 40 відсотків, тоді як в Англії та Німеччині — 95”, - повідомив М.КУТІЩЕВ.