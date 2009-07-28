У центрі Дніпропетровська міліція знайшла трамадол на майже 3 млн.

У Дніпропетровську 27 липня з незаконного обігу вилучено велику партію наркотичного лікарського засобу «Трамадол» - понад 140 тис. ампул.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, наркотики незаконно зберігалися в центральній частині міста, в складському приміщенні, що належить одному з товариств із обмеженою відповідальністю. Під час санкціонованого обшуку слідчі ГУ МВС в області вилучили згадані ампули «Трамадол гідрохлоріду № 5» виробництва місцевого ВАТ.

За висновками фахівців, вилучена партія є найбільшою за часів незалежної України і за цінами «чорного» ринку вартість її становить майже 3 млн. грн., відзначили в ГУ МВС.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України та з’ясовуються особи, які причетні до незаконного обігу наркотичних речовин.