У Москві скоєно замах на старого кримінального авторитета

У Москві здійснено замах на кримінального авторитета Вячеслава Іванькова, відомого під прізвиськом Япончик.

Злочин був здійснений біля ресторану на Хорошевському шосе, будинок 25, де Іваньков пив чай. Кілер вистрілив, коли Япончик вийшов з будинку, куля влучила в живіт. Іваньков залишився живий, проте його стан важкий, пораненого доставили в реанімацію Боткинської лікарні. Поранення виявилося наскрізним: куля в п`яти місцях пошкодила тонкий кишечник.

На місце злочину виїхала міліція. В автомобілі "Газель", що стояв неподалік від кафе, була виявлена снайперська гвинтівка з оптичним прицілом і гільза.

Іванькова (1940 р.н.) вперше засудили за кишенькову крадіжку у віці 26 років. Наприкінці 1960-х він став членом банди кримінального авторитета Монгола, на початку 1970-х створив своє злочинне угрупування. У 1992 році, незабаром після чергового звільнення з в`язниці, Іваньков виїхав до США. У 1995 році він був заарештований і засуджений до 115 місяців в`язниці за здирство. Згодом Япончика екстрадували до Росії; на батьківщині його звинуватили у вбивстві двох громадян Туреччини, здійсненому в 1992 році. Проте, в 2005-му за цією справою Япончик був виправданий.

Іваньков постійно живе за кордоном; правоохоронні органи з`ясовують, навіщо він приїхав до Москви.

Лента.ру