«Япончика» врятувала випадковість
15:47, 29 липня 2009Суспільство
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У момент пострілу снайпера злодій в законі нахилився
|В`ячеслав Іваньков (Япончик)
У момент пострілу снайпера він нахилився. "Слідчі упевнені, що на місці злочину працював саме професіонал, який не зміг довести свій намір до кінця через незалежні від нього обставини, - Іваньков у момент пострілу нахилився", - повідомив в середу офіційний представник СКП РФ. Він зазначив також, що "як основну версію слідство розглядає конфлікт між двома злочинними угрупованнями".
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