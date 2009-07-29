«Япончика» врятувала випадковість

15:47, 29 липня 2009
Суспільство
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У момент пострілу снайпера злодій в законі нахилився

В`ячеслав Іваньків, ”Япончик”
Одного з найстарших в Росії злодіїв у законі В`ячеслава Іванькова, відомого також під прізвиськом "Япончик", врятувала випадковість. 

У момент пострілу снайпера він нахилився. "Слідчі упевнені, що на місці злочину працював саме професіонал, який не зміг довести свій намір до кінця через незалежні від нього обставини, - Іваньков у момент пострілу нахилився", - повідомив в середу офіційний представник СКП РФ. Він зазначив також, що "як основну версію слідство розглядає конфлікт між двома злочинними угрупованнями".

Эхо Москвы

 

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