«Япончика» врятувала випадковість

Одного з найстарших в Росії злодіїв у законі В`ячеслава Іванькова, відомого також під прізвиськом "Япончик", врятувала випадковість.

У момент пострілу снайпера він нахилився. "Слідчі упевнені, що на місці злочину працював саме професіонал, який не зміг довести свій намір до кінця через незалежні від нього обставини, - Іваньков у момент пострілу нахилився", - повідомив в середу офіційний представник СКП РФ. Він зазначив також, що "як основну версію слідство розглядає конфлікт між двома злочинними угрупованнями".

Эхо Москвы