Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,0655 грн./дол., що на 0,5% більше вчорашнього курсу, продають – по 8,1836 грн./дол. (більше на 0,2%).

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,82-8,15 грн./дол., з продажу – 8,10-8,25 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,05%, порівняно з 29 липня, і становить 11,2934 грн./євро, продажу – на 0,5%, до 11,5775 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,15-11,45 грн./євро, з продажу – в межах 11,50-11,7 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 29 липня, знизився на 0,8% і становить в середньому 0,2421 грн./рубль, курс продажу – на 0,3%, до 0,2618 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2150-0,2520 грн./рубль, з продажу – 0,25-0,27 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва зріс на 0,6%, порівняно з 29 липня, і становить 8,0611 грн./дол., продажу – на 0,2%, до 8,1871 грн./дол. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,82-8,12 грн./дол., з продажу – 8,15-8,22 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,4%, порівняно з 29 липня, і становить 11,3148 грн./євро, продажу – на 0,5%, до 11,5695 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,16-11,45 грн./євро, з продажу – в межах 11,53-11,7 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 29 липня, знизився на 1,12% і становить в середньому 0,2394 грн./рубль, курс продажу – на 0,5%, до 0,2638 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2150-0,25 грн./рубль, з продажу – 0,2570-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Правекс-банк»: долар США – 8,05/8,24 грн., євро – 11,3/11,6 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,95/8,20 грн., євро – 11,10/11,80 грн., рубль – 0,24/0,27 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,00/8,14 грн., євро – 11,20/11,50 грн., рубль – 0,246/0,26 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 30 липня, становить: гривні до долара США – 7,70, до євро – 10,86, до російського рубля – 0,2451.