У Донецькій області виявили нелегальне металопрокатне виробництво

Співробітниками податкової міліції Державної податкової адміністрації в Донецькій області припинено діяльність нелегального металопрокатного виробництва з оборотом понад 30 млн. грн. на рік.

Як повідомили УНІАН в управлінні податкової міліції ДПА в Донецькій області, в результаті перевірок суб`єктів господарської діяльності металургійної галузі було встановлено, що в 2008 році на території Донецької області було змонтовано й запущено нелегальне металопрокатне виробництво. Необхідні документи, зокрема дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки й на розміщення відходів, а також дозволи пожежної та санітарної служб, сертифікати готової продукції власниками виробничих потужностей не оформлялися.

Сировиною для виробництва служив прокат Донецького й Криворізького металургійних комбінатів. Виготовлений металопрокат реалізовувався на підприємствах Донецької, Харківської, Запорізької, Вінницької, Київської областей. Річний оборот від цієї діяльності за 2008 рік становив понад 30 млн. грн.

Для підтвердження якості реалізованого металопрокату керівниками нелегального виробництва оформлялися фальсифіковані сертифікати якості з найменуваннями відомих металопрокатних підприємств.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і службової фальсифікації.