У Львові двоє пияків продавали біля міськради бойову протитанкову міну

Сьогодні вранці до диспетчера Львівської міської ради звернувся чоловік, який повідомив, що біля входу до міської ради лежить бойова протитанкова міна, яку він щойно купив у двох пияків, котрі її продавали буквально за кілька десятків метрів від міськради, і попросив викликати працівників міліції.

Як повідомив УНІАН начальник Львівського міського управління внутрішніх справ Ігор ЦІКАЛО, на місце події оперативно прибули наряди міліції та фахівці вибухо-технічної служби ГУ МВС України у Львівській області, які ізолювали небезпечну знахідку.

«Біля фонтану при вході до Львівської міськради було дійсно виявлено протитанкову міну, яку спеціалісти завантажили у спеціально пристосований автомобіль і вже вивезли за межі Львова. Спеціалісти встановлять, чи це був муляж міни чи ні, хоча все вказує на те, що протитанкова міна є таки бойовою», - розповів І.ЦІКАЛО.

За словами керівника міліції Львова, чоловік, який приніс до міської Ратуші небезпечну вибухівку повідомив, що міну він придбав за чотири гривні на вулиці Підвальній (за кілька десятків метрів від міської ради) у двох пияків, яких знає лише візуально.

«Чоловік нам повідомив, що він купив міну з метою нібито її подальшої передачі правоохоронцям, щоб «пияки не накоїли лиха». Проте ці дані, які він нам повідомив про походження вибухівки, ми також перевіряємо», - поінформував І.ЦІКАЛО.

За словами І.ЦІКАЛА, чоловіка, який приніс міну - затримано працівниками міліції до з‘ясування всіх обставин, адже він, як з‘ясувалося, раніше був неодноразово судимий.

Проводиться розслідування інциденту.