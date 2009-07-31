Екстрено сів літак із журналістами, які супроводжують Кирила

Літак Ан-74 із російськими журналістами, які супроводжують візит Патріарха Московського й всієї Русі КИРИЛА в Україну, здійснив екстрену посадку в аеропорту Донецька.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-офісі Української Православної Церкви, екстрена посадка відбулася сьогодні, близько 11 години.

Причиною посадки стало попадання птаха в обтічник двигуна. Інцидент стався в той момент, коли шасі літака ще знаходилися на злітній смузі.

Наразі готується до виконання рейсу "Донецьк-Сімферополь" інше повітряне судно, на якому пересувається Патріарх КИРИЛ. Російські журналісти вже зайняли місця на борту цього літака.

Як повідомляв УНІАН, Патріарх КИРИЛ перебуватиме з візитом у Криму з 31 липня по 2 серпня.

Сьогодні в Сімферополі Святійший Патріарх відвідає Свято-Троїцький жіночий монастир, де прикладеться до мощів святителя архієпископа Луки. Після цього він освятить хрести на кафедральному соборі святого князя Олександра Невського, який був підірваний радянською владою в 30-ті роки минулого століття.