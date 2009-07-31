У Києві закривають бювети через борги за обслуговування

У двох із десяти районів Києва - Дніпровському й Деснянському – АК «Київводоканал» закриває бювети через існуючий борг районних адміністрацій за обслуговування свердловин.

Про це пише газета «Сегодня» в № 162 від 31 липня 2009 р.

«Зараз ми відключаємо всі бювети в Дніпровському й Деснянському районах - райадміністрації не розрахувалися за обслуговування. Ми попередили й РДА, й мерію, але поки немає реакції. Потім, напевно, відключатимемо інші райони-боржники, можливо, частково», - розповів газеті директор департаменту водопровідного господарства «Київводоканалу» Володимир ДРАГАН.

За його словами, загальний борг райадміністрацій перед «Київводоканалом» за бювети - 1 млн. 600 тис. грн. Обслуговування одного бювету коштує 2,5-3 тис. грн. на місяць.

У «Київодоканалі» заявляють, що незабаром можуть запровадити стару ідею - зробити воду з бюветів платною.

«Такі пропозиції надходять із боку керівництва «Київодоканалу», та й у мерії, ніби, підтримують. Правда, розпоряджень із цього приводу поки немає», - розповів начальник служби соцрозвитку й господарського забезпечення «Київводоканалу» Федір СУДНІЦИН.

Видання пише, що поки вартість бюветної води в «Київводоканалі» не підраховували, але говорять, що вартість води з бювету може дорівнювати вартості холодної води в квартирі. За новими тарифами, це 3,02 грн. за кубометр, тобто 10-літрове відро бюветної води може коштувати всього 3 копійки.

У мерії не виключають, що можливо на бюветах встановлять лічильники води.

«Так, думки є, але хочу підкреслити, що остаточного рішення ще не прийнято», - сказав нам заступник мера Анатолій ГОЛУБЧЕНКО. За його словами, з нинішньою ситуацією із закриттям бюветів розбиратимуться самі райони.

Як повідомляв УНІАН, “Київенерго” через борги погрожує з 5 серпня відключити “Київводоканалу” насосні агрегати, які забезпечують подачу споживачам холодної води. За даними АК “Київенерго”, компанія вимагає від «Київводоканалу» негайно укласти договір про експлуатацію насосного устаткування й сплатити борг у розмірі 50 млн. грн. за його використання.