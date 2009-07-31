Експерт побачив ознаки контрольованої валютної гри

Симптоми девальвації гривні в Україні напередодні виділення чергових траншей від МВФ дуже нагадують контрольовані валютні ігри, які здатна вести лише команда, що має підтримку з боку регулятора – Нацбанку. Про це заявив директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА в коментарі, переданому УНІАН.

«Безумовно, свідомі ігри з курсом гривні напередодні виділення чергових траншів МВФ є свідченням узгодженості позицій фінансових спекулянтів і регулятора. Складно собі уявити, що Нацбанк не в змозі третій раз поспіль передбачити «нечесні ігри» з боку низки нібито «невідомих» фінансових спекулянтів», - вважає В.БАЛА.

При цьому, на думку експерта, це є зайвим доказом боротьби між урядом і НБУ, хоча швидке врегулювання цих проблем неминуче позитивно позначиться на стані економіки й призведе до соціальної стабільності.

Крім того, В.БАЛА заявляє: «Той факт, що НБУ в окремих моментах займає вкрай деструктивну позицію по відношенню до уряду, зводячи нанівець усі зусилля економічного блоку з фінансової стабілізації, свідчить про наявність підтримки з боку глави держави».

Водночас, говорячи про позицію Секретаріату Президента щодо траншу МВФ, експерт зазначив, що критикують виділення кредиту ті, хто не може віднести його до своїх заслуг. На його думку, такі деструктивні методи комунікації не приведуть до електоральних надбань, а лише продемонструють ступінь роз`єднаності українського політикуму.

«Поза сумнівом, увесь позитив від результативної роботи з МВФ перебере на себе уряд», - заявляє В.БАЛА, зазначаючи, що спікери СП й опозиція «не забудуть скористатися ситуацією і попіаритися на критиці Ю.ТИМОШЕНКО». При цьому, вважає експерт, головною причиною такої критики є саме їхня непричетність до отримання траншу, а не конструктивна змістовна позиція з подолання кризи без залучення кредитних ліній.

Водночас, В.БАЛА заявляє, що опозиції, замість необгрунтованої критики щодо політики запозичень, варто було б запропонувати адекватну схему громадського контролю над використанням залучених коштів.

«Ніхто з основних кандидатів у Президенти так і не зміг продемонструвати свою цілісну стратегію розвитку України, ніхто не має наміру вести змістовну ідеологічну боротьбу, вважаючи за краще зосередитися на деструктивній критиці, боротьбі компромату й тотальному популізмі», - заявив директор АМС.

Як повідомляв УНІАН, Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента з приводу отримання Україною третього траншу кредиту МВФ розповсюдила заяву, в якій йдеться, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що в разі відсутності реформ, кредити МВФ принесуть більше шкоди, ніж користі.

У заяві наголошується, що програма з МВФ передбачає здійснення низки економічних реформ, мета яких - виправлення економічної політики й посилення здатності України протистояти кризі. “Але вже сьогодні очевидно, що ці кошти будуть використані не для підтримки економіки до моменту отримання ефекту від прийнятих заходів, а для подальшого фінансування статус-кво і усілякого уникнення непопулярних рішень”, - йдеться в документі.

Окрім іншого, в заяві наголошується, що у ряді латиноамериканських країн у 90-х роках залучалися невиправдано значні обсяги зовнішніх запозичень для фінансування неефективної економічної політики.

“Президент України проти того, щоб Україна поповнила цей перелік криз”, - зазначили в Секретаріаті глави держави.

Довідка УНІАН. 28 липня Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про виділення Україні третього траншу кредиту stand-by в розмірі 3,3 млрд. дол. США.