Воррен Баффет заробив ще 1 млрд доларів

Американський інвестор-мільярдер, глава інвестиційного конгломерату Berkshire Hathaway Воррен Баффет заробив 1 млрд дол. паперового прибутку на інвестиціях в акції китайського виробника автомобілів з електродвигуном BYD ("Build Your Dream"), повідомляє американський телеканал CNBC.

Компанія MidAmerican Energy Holdings, яка входить до холдингу Berkshire Hathaway, домовилась у вересні 2008 р. щодо придбання 225 млн. нових акцій BYD (близько 10% акціонерного капіталу компанії) за 1,8 млрд гонконзьких дол. (230 млн. дол. США). Відтоді акції BYD зросли в Гонконзі на 400%, і частка В.Баффета тепер коштує близько 1,2 млрд дол., що дає 1 млрд дол. паперового прибутку.

78-річний В.Баффет ось уже 40 років очолює компанію Berkshire Hathaway, яка його стараннями перетворилася із скромного виробника текстиля на інвестиційний конгломерат, що має страховий, перестраховий і інвестиційний бізнес, комунальні й енергетичні активи, цілий ряд виробництв - від будівельних матеріалів до кондитерських виробів (всього близько 80 компаній). В.Баффет вважається найбагатшою людиною в світі після Білла Гейтса і планує розділити свій багатомільярдний статок між кількома добродійними фондами.

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