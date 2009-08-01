В «Асканія-Нова» відкриють пам'ятник баронові Фальц-Фейну

Адміністрація національного біосферного заповідника «Асканія-Нова» 16 жовтня планує урочисто відкрити пам`ятник засновникові заповідника баронові Фрідріху фон Фальц-Фейну.

Про це УНІАН повідомили в адміністрації заповідника.

Планується, що бронзовий пам`ятник роботи московського скульптора Олега ТУГАРІНОВА буде встановлено перед родинною садибою Фальц-Фейнів, яка розташована на території заповідника.

Пам`ятник – це фігура барона, який сидить поряд з дрохвою, як одним з перших рідкісних птахів, що увійшли до колекції заповідника.

Зараз пам`ятник перевезено з Москви до Києва, де відбуваються завершальні обробні роботи.

Гроші на створення скульптури виділили нащадки барона, які проживають у Ліхтенштейні.

Планується, що в урочистому відкритті пам`ятника візьмуть участь племінник барона Фрідріх Едуардович ФАЛЬЦ-ФЕЙН, а також представники української влади.