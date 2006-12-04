За 40 гривень підлітки убили пенсіонерку

У селі Михайлівці Полтавської області наприкінці листопада у своєму будинку було знайдено мертвою з травмою голови 86-річну пенсіонерку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, у результаті проведення оперативно-розшукових заходів за підозрою в скоєнні вбивства затримано двох 16-річних підлітків. Попередньо встановлено, що вони з метою крадіжки проникли до будинку потерпілої, заподіяли смертельні тілесні ушкодження господарці й викрали 40 гривень.