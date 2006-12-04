Куди підуть кошти від приватизації 2007 року

Кабмін визначив сфери фінансування із коштів від приватизації 2007 року

Кабінет Міністрів України визначив сфери, на фінансування яких буде використано кошти від приватизації 2007 року. Про це йдеться у тексті представлення проекту Закону «Про Державний бюджет на 2007 рік», розміщеному на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, що наступного року уряд планує одержати від приватизації 10,02 млрд. грн.

Як йдеться в документі, на фінансування житлово-комунального господарства і соціально-економічного розвитку регіонів у 2007 році передбачається направити 4,01 млрд. грн., в агропромисловий комплекс - 767 млн. грн., будівельну галузь – 1,840 млрд. грн., оброблювальну промисловість – 2,255 млрд. грн., паливно-енергетичний комплекс - 720,4 млн. грн., на інші витрати капітального характеру - 427,1 млн. грн.

Уряд зазначає, що такі капіталовкладення здійснюються «з метою створення умов для становлення інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 1 грудня 2006 року подав на друге читання до Верховної Ради проект Закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік».

Прибуткова і витратна частини Зведеного бюджету заплановані на рівні, відповідно, 187,4 млрд. грн. і 204,5 млрд. грн.

Доходи Державного бюджету України на 2007 рік передбачені в сумі 147,89 млрд. грн., зокрема, доходи загального фонду - 116 млрд. 176 млн. грн., спеціального фонду - 31 млрд. 712 млн. грн.

Витрати Державного бюджету України на 2007 рік визначені в сумі 165 млрд. 005 млн. грн., зокрема, витрати загального фонду - 130 млрд. 561 млн. грн., спеціального фонду - 34 млрд. 444 млн. грн.