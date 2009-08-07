Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,02 грн./дол., продають – по 8,11 грн./дол. (курс майже не змінився порівняно із 6 серпня). Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,93-8,065 грн./дол., з продажу – 8,08-8,15 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках майже не змінився порівняно із 6 серпня, і становить 11,46/11,69 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,15-11,56 грн./євро, з продажу – в межах 11,62-11,84 грн./євро.

Курс купівлі/продажу наявного рубля в комбанках, порівняно з 6 серпня, дещо знизився і становить у середньому 0,2424/0,2579 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,2546 грн./рубль, з продажу – 0,25-0,26 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить сьогодні 8,02 грн./дол., продажу – 8,10 грн./дол. Курс дещо змінився відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 7,98-8,05 грн./дол., з продажу – 8,08-8,16 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва трохи знизився, порівняно з 6 серпня, і становить 11,47/11,68 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,10-11,56 грн./євро, з продажу – в межах 11,62-11,80 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці, порівняно з 6 серпня, знизився на 0,4% і становить у середньому 0,2397 грн./рубль, курс продажу – на 0,3%, до 0,2596 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,25 грн./рубль, з продажу – 0,255-0,285 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Правекс-банк»: долар США – 8,03/8,15 грн., євро – 11,50/11,75 грн., рубль – 0,21/0,255 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,00/8,12 грн., євро – 11,10/11,80 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,00/8,15 грн., євро – 11,45/11,75 грн., рубль – 0,246/0,258 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 7 серпня, становить: гривні до долара США – 7,698, до євро – 11,062026, до російського рубля – 0,24688.