«Білу книгу національної освіти» представляє Фонд Україна 3000

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» представляє проекти «Білої книги національної освіти».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, проекти розроблені на виконання рішення учасників I Міжнародного освітнього форуму «Артеківські діалоги», який відбувся у вересні 2008 року.

Для створення «Білої книги національної освіти» було сформовано дві робочі групи. Перша група створена на базі Академії педагогічних наук України (координатор – академік Володимир ЛУГОВИЙ). До складу другої групи (координатор – Віктор ГРОМОВИЙ) увійшли представники експертного освітнього середовища з різних регіонів країни.

Ці дві групи, працюючи незалежно одна від одної, розробили два варіанти базового проекту «Білої книги національної освіти»: проект Академії педагогічних наук і проект колективу педагогів України.

Обговорення ключових положень цих проектів відбудеться під час ІІ Міжнародного освітнього форуму «Артеківські діалоги», який пройде в МДЦ «Артек» з 17 по 20 вересня 2009 року.

За результатами дискусії планується створити спільну експертну групу, яка б на основі представлених проектів і висловлених думок розробила єдиний документ.

Задля представлення узгодженого проекту «Білої книги національної освіти» фахівцям у різних областях України, після завершення форуму планується провести серію тематичних регіональних круглих столів. За результатами обговорення в різних галузевих та регіональних аудиторіях членами спільної експертної робочої групи буде погоджений остаточний варіант «Білої книги національної освіти», який стане офіційним публічним документом, одним із інструментів впливу на формування та реалізацію національної освітньої політики.

Фонд запрошує усіх до обговорення проектів «Білої книги національної освіти»: зауваження і пропозиції можна надсилати на адресу: forum@ukraine3000.org.ua.

«Біла книга національної освіти» – це аналітичний документ щодо ключових аспектів стратегії розвитку освіти в Україні, де аналізуються проблеми різних секторів освітньої галузі, пропонуються конкретні шляхи їхнього вирішення. Створення «Білої книги» є першою в Україні спробою представити комплексне консолідоване бачення українським суспільством стратегії розвитку національної системи освіти та виховання.