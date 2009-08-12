На Черкащині розкопали готський некрополь

Стародавній готський некрополь кінця III - початку IV ст. н. е. розкопали дослідники в селі Легедзине Тальнівського району Черкаської області. Це поховання належить до черняхівської культури.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник Державного історико-культурного заповідника "Трипільська культура" Владислав ЧАБАНЮК, на місці виявлення некрополя жили заможні люди, вели торгівлю з Римом, зналися в гончарстві і мали залізний реманент. Загалом розкопали 25 поховань. У могилах археологи знайшли свідчення змішання готської та кочової сарматських культур, відшукали металеві прикраси, посуд, рештки одягу. Керував розкопками професор Інституту археології НАН України Борис МАГОМЕДОВ.

Довідка УНІАН. Державний історико-культурний заповідник "Трипільська культура" створений у 2002 році, розташований у Черкаській області. До складу заповідника входять території 11 поселень часів трипільської культури. Площа заповідника - 2045 гектарів. Серед них - Тальянки (450 гектарів), Майданецьке (200 гектарів), Веселий Кут (150 гектарів) Глибочек, Піщана, Онопріївка - Тальнівского району, Косенівка, Доброводи, Аполянка - Уманського району, Вільховець (180 гектарів), Чичиркозівка - Звенигородського району. Між селами Легедзине і Тальянки розташоване найбільше в Європі поселення часів трипільської культури - 450 га.