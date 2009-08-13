Нацбанк продасть з аукціону срібні монети, присвячені Гоголю

Національний банк України 20 серпня проведе аукціон із продажу срібної пам’ятної монети „За твором М.В.Гоголя „Вечори на хуторі біля Диканьки”.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

“Враховуючи численні звернення до Національного банку щодо придбання зазначеної монети та обмежені технологічні можливості БМД, Національний банк України прийняв рішення провести аукціон з продажу срібної пам’ятної монети „За твором М.В.Гоголя „Вечори на хуторі біля Диканьки” 20 серпня 2009 року відповідно до розпорядження Національного банку від 16.07.2009 № 413-р. Аукціони будуть проведені всіма територіальними управліннями Національного банку України”, - зазначається у повідомлені.

Як повідомляв УНІАН, Національним банком України 10 серпня 2009 року введено в обіг срібну пам’ятну монету „За твором М.В.Гоголя „Вечори на хуторі біля Диканьки” номіналом 50 грн., присвячену творчості М.Гоголя.