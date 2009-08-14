Україна в січні-липні скоротила транзит газу на 37%

Транзит природного газу територією України в січні-липні 2009 року скоротився на 37,1% порівняно з аналогічним періодом 2008 року. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти територією України в січні-липні 2009 року скоротився на 9,6% порівняно з аналогічним періодом 2008 року.

Загальне транспортування нафти нафтопровідною системою України в січні-липні 2009 року скоротилося на 6,7%, а газу – на 33,7%.

Держкомстат не наводить натуральних показників транзиту нафти й газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в 2008 році транзит природного газу територією України збільшився на 3,8% порівняно з 2007 роком. Транзит нафти територією України в 2008 році скоротився на 17,4% порівняно з 2007 роком. Загальне транспортування нафти нафтопровідною системою України в 2008 році скоротилося на 19,5%, а газу – збільшилося на 0,5%.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України перебуває в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система – в управлінні ВАТ «Укртранснафта».