Лозінського шукають в Ізраїлі, хоча відомо, що його там немає

За отриманою інформацією від ізраїльських правоохоронців, колишній народний депутат України Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ не перетинав ізраїльського кордону.

Про це сьогодні на прес-конференції у Вінниці, відповідаючи на запитання журналістів, заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Ми маємо інформацію від колег з Ізраїлю про те, що пан ЛОЗІНСЬКИЙ не перетинав ізраїльського кордону. Іншої інформації на наш запит поки що не надійшло», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зазначив, що оперативну інформацію про можливе перебування В.ЛОЗІНСЬКОГО в Ізраїлі отримали працівники головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, після чого передали її до Департаменту карного розшуку, який у свою чергу поінформував про це українське бюро Інтерполу, котре того ж дня зробило відповідний запит до Ізраїлю.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, ізраїльське законодавство для розшуку людини, яка не є громадянином цієї країни, вимагає, щоб тамтешні правоохоронці мали на руках всі необхідні матеріали, які у даному випадку їм вже надіслані, в тому числі з боку Генеральної прокуратури України.

«Наразі ми чекаємо офіційної відповіді, попередні, в тому числі усні доповіді з нашими колегами з Ізраїлю, свідчать про те, що пана ЛОЗІНСЬКОГО за вказаною адресою не було і немає», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО. При цьому він зауважив, що це не перше місце його можливого перебування за отриманою оперативною інформацією перевірялося. «Ми вже відвідали, наскільки мені на даний час відомо, вже щонайменше 3 місця, на які вказували наші агенти», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зауважив, що розшук ЛОЗІНСЬКОГО це кропітка і не швидкоплинна справа. При цьому він зазначив, що вважати, ніби затримання пришвидшиться через доручення президента, чи депутата, чи міністра МВС - «це просто дитячість».

«Я впевнений, що ця робота дасть результат. Як і в усьому світі, він не може бути миттєвим, особливо якщо це стосується людини, яка прекрасно уявляє глибину своєї провини та розміри тієї машини, яка кинута на його розшук… Єдине, щоб я хотів, щоб його розшуки не перетворювалися на шоу – хто перший його виявить. Змагальність у правоохоронній системі – справа добра, але публічність і суб’єктивність непрофесійних суджень шкодить справі», - зауважив міністр.

У контексті сказаного він також повідомив, що за фактом публікації в окремому ЗМІ інформації про ймовірне місце перебування В.ЛОЗІНСЬКОГО проводиться службове розслідування. «Винні у витоку інформації будуть дуже жорстко покарані. Ніде у світі, як ви розумієте, не може такого бути, щоб злочинця через газету повідомляли, де він може бути… Людина, яка здає таку інформацію, є зрадником служби», - повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.