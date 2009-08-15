Військові віддадуть сумнозвісну артбазу у Новобогданівці

Територію 275-ї артбази у селі Новобогданівка Запорізької області планується до кінця поточного року звільнити від арсеналу зброї і передати її для використання у цивільних цілях. Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ з логістики полковник Юрій ТОЛОЧНИЙ під час перебування у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ю.ТОЛОЧНОГО, після вивезення боєприпасів землі технічної території бази треба буде рекультивувати. Після передачі ділянки громаді там можна буде сіяти сільськогосподарські культури, садити дерева тощо.

Загалом, з початку ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території 275 артилерійської бази боєприпасів у Новобогданівці повністю завершено очистку від боєприпасів всієї технічної території бази – це 145,5 га. Знищено 35,6 тис. тонн боєприпасів. Демонтовано 35 колишніх капітальних сховищ зберігання боєприпасів.

Довідка УНІАН. Пожежа на артбазі у Новобогданівці Мелітопольського району Запорізької області вперше сталася у травні 2004 року. у наступні роки склад горів ще двічі. Крім звичайних артилерійських снарядів там зберігались реактивні снаряди для установок «Град» та «Ураган», які розлетілись навколо на площі у десятки кілометрів. Загинуло семеро людей, сотні дістали поранення. Значний збиток було завдано сільським спорудам.

За оцінками фахівців, в результаті пожежі були знищені або стали непридатними майже 1000 вагонів боєприпасів.