Напад на пошту на Черкащині: вбито інкасатора (фоторобот)

14 серпня близько 9-ї години в центрі села Геронимівка Черкаського району Черкаської області було скоєно напад на місцеве поштове відділення "Укрпошти". В результаті нападу вбито інкасатора, нападнику вдалося викрасти значну суму грошей. За фактом збройного пограбування порушено кримінальну справу, створено оперативно-розшукову групу, яка займається розкриттям злочину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Черкаській області, за гарячим слідом нападника не вдалося затримати, тому найближчим часом в пресі було оприлюднено його фоторобот, а за надану громадянами інформацію, яка допоможе у розкритті злочину, правоохоронці обіцяють грошову винагороду у сумі 50 тисяч гривень. Від інших коментарів у міліції утримуються.

Як розповіли кореспонденту УНІАН працівники пошти, які побажали залишитися неназваними, нападник був один. Він дочекався коли інкасатор занесе сумку з грошима у відділення зв’язку. Того дня з Черкас привезли більш як 300 тисяч гривень для виплати пенсій у 10 селах Черкаського району. Чоловік зайшов у приміщення пошти і, погрожуючи, почав вимагати віддати гроші. Проти нападника виступив інкасатор, але у сутичці нападнику вдалося заволодіти табельним пістолетом і, вистреливши два рази, він вбив його. Після чого, вже озброєний нападник, прихопивши мішок з грошима, кинувся тікати з пошти. Він вскочив у інкасаторський фургон, що стояв біля пошти, в якому сидів водій. Вже в машині між водієм і нападником зав’язалася бійка, водію вдалося вискочити на ходу. Як стверджують місцеві жителі, під час бійки у машині, було збито жінку, яка переходила дорогу. Викрадений інкасаторський фургон правоохоронці знайшли у лісі поблизу села.

За даними правоохоронців, нападник - чоловічої статі, європеоїдної раси, зріст 170-180 см, худорлявої статури, коротко стрижений, чорнявий або темний шатен, штани темного кольору, футболка світлого кольору. Міліція просить всіх свідків повідомляти інформацію за телефонами:

8-050-647-64-60,

8-067-758-72-43,

8-067-721-60-30,

8-0472-37-35-15,

8-0472-37-15-23,

8-0472-37-20-80,

8-0472-39-35-33

або "102".

Від інших коментарів у міліції утримуються.