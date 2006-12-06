Референдум про недовіру Черновецькому та Київраді є реальним... у теорії

Теоретично референдум з висловлення недовіри меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та Київській міській раді реально провести, але влада може заблокувати цю ініціативу громадських організацій та партій.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили сьогодні учасники “круглого столу” на тему: “Проведення референдуму з відставки мера ЧЕРНОВЕЦЬКОГО: законодавча основа та досвід громадськості” щодо регламенту порядку проведення референдуму на місцевому рівні, що пройшов в УНІАН.

У роботі “круглого столу”, зокрема, взяли участь директор Інституту місцевої демократії Валерій РУБЦОВ, голова секретаріату громадської організації “Голос громади Києва” Володимир БОНДАРЕНКО, експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Максим ЛАЦИБА, а також інші незалежні експерти - фахівці з юридичних, соціологічних та соціально-політичних питань. Організатор “круглого столу” - політична партія “Велика Україна”, яка 21 листопада оголосила ініціативу проведення референдуму у столиці з висловлення недовіри меру та Київраді.

Голова секретаріату політичної партії “Велика Україна” Ірина САМАРІНА повідомила, що на сьогодні вже створено ініціативна група з організації референдуму “За Улюблене місто”, куди ввійшли представники партії “Велика Україна”, ряду громадських організацій та просто активні кияни.

“Ми можемо вже попереджати пана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що приблизно через 10 днів ми готові збирати збори ініціативної групи. З цього кроку фактично починається процедура референдуму”, - сказала І.САМАРІНА. За її словами, в попереджувальному листі партія повідомила Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що така група збереться 22 січня. “Так ми планували. Але з розвитку подій ми бачимо, що ініціативну групу ми можемо зібрати раніше. До того ж ми, читаючи закон про всеукраїнський та місцевий референдуми, бачимо небезпеку в тому, що якщо ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не захоче, щоб був проведений в Києві референдум, він сам може ініціювати збір ініціативної групи, зібрати її, зареєструвати, і ця ініціативна група просто не збере підписів, і питання не зможе виноситись на референдум раніше ніж через рік. Тобто, ми не бачимо сенсу затягувати це до 22 січня”, - підкреслила І.САМАРІНА. З учорашнього дня, повідомила вона, біля стін мерії встановлено та працює польовий штаб референдуму від “Великої України”.

Водночас І.САМАРІНА зазначила, що закон про референдуми застарів потребує вдосконалення.

У свою чергу, В.РУБЦОВ повідомив, що існує два механізми відставки мера. Перший - це референдум, другий - це громадська ініціатива, яка після збору однієї тисячі підписів подається на розгляд Київради, і рада зобов’язана за неї проголосувати. Для відставки мера необхідна підтримка ініціативи 2/3 голосів депутатів. Місцевий референдум передбачає збір підписів 10% виборців, і рішення про його проведення також ухвалює Київрада. Спираючись на існуюче законодавство, В.РУБЦОВ вважає, що референдум не є “реалістичною ініціативою”, оскільки в законі не виписаний механізм здійснення цієї акції, а крім того для проведення референдуму необхідні серйозні підстави, які вимагатимуть доказів через суд.

На думку В.БОНДАРЕНКА, підстави для проведення місцевого референдуму в Києві існують, зокрема, Київський міський голова і Київрада не діють в інтересах територіальної громади, тому що на сьогодні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не виконує свою передвиборчу програму. “Існує непрозора схема виділення земельних ділянок, яка за найменшими експертними підрахунками, йде у збиток територіальної громади Києва, і цей збиток обчислюється мільярдами гривень. Крім того, підвищення тарифів не є обгрунтованим, а розпорядження суперечать попередньому рішенню Київради щодо соціального захисту, і це також йде у збиток громаді міста і не в її інтересах”, - наголосив В.БОНДАРЕНКО.

Він зазначив, що Київрада не спроможна на сьогодні припинити повноваження міського голови двома третинами голосів, оскільки опозиційні сили в раді становлять менше половини депутатського корпусу. Під час же ініціювання проведення референдуму каменем спотикання, за словами В.БОНДАРЕНКА, може бути, зокрема, термін збору підписів за його проведення. “У законі є дуже цікавий момент, що термін збору підписів не може перевищувати один місяць, але в той же час Київський міський голова при видачі свідоцтва про реєстрацію ініціативної групи встановлює цей термін. Отже, на сьогодні ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має реальну можливість зменшити цей термін”, - наголосив В.БОНДАРЕНКО. У Києві для проведення референдуму необхідно зібрати 210 тис. підписів, а термін може бути встановлено, наприклад, тиждень. За цей період нереально зібрати таку кількість голосів, підкреслив він.

На думку В.БОНДАРЕНКА, слід остерігатися виникнення фіктивних ініціативних груп, які будуть “збивати громадян з пантелику”, а також банальної нереєстрації ініціативних груп Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, що належить до його повноважень і не є обов’язковим до виконання. “Брак бюджетного фінансування може бути причиною відмови у проведенні референдуму”, - наголосив він. За поясненням В.БОНДАРЕНКА, у проекті міського бюджету на наступний рік не передбачено кошти на проведення будь-якого референдуму, а ці витрати приблизно дорівнюють сумі, необхідній для проведення місцевих виборів.

“Тому, якщо говорити про реальність референдуму по зняттю ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, – теоретично він реальний, громадяни цього чекають. Але практично Київська міська влада сьогодні буде чинити всілякі перепони для подібної ініціативи, і якщо говорити реально - може заблокувати ініціативу на етапі її навіть народження”, - підсумував В.БОНДАРЕНКО.

М.ЛАЦИБА погодився з думками попередніх промовців, але звернув увагу на те, що метою проведення референдуму є не просто відставка міського голови, а зміна ставлення влади до місцевої громади та принципів управління.

“Нам потрібен новий статут територіальної громади, де достойно було б прописано, які є взаємовідносини громади і їхніх органів у вигляді місцевого самоврядування, міської ради, порядок проведення громадських слухань, нормальне положення про проведення місцевої ініціативи”, - зазначив він.

За словами М.ЛАЦИБИ, позитивні приклади проведення референдумів в Україні вже були, зокрема, в 1993 р. щодо указу тодішнього Президента Леоніда КУЧМИ про створення ядерного “могильника” на території міста Артемівськ, але успішних приклади місцевих референдумів про дострокове припинення повноважень голови чи місцевої ради йому не відомі.