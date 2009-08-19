В Україні вже збанкрутіли близько 40% малих підприємців?

В Україні на сьогодні збанкрутіли близько 40% малих підприємців. Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Партії малого і середнього бізнесу Ярослав МІСЯЦЬ.

За його словами, це здебільшого малі підприємці, які працюють у сфері торгівлі і надання послуг.

У той же час, як стверджує Я.МІСЯЦЬ, через великий податковий і тарифний тиск розвивається тіньовий бізнес, який створює нерівні умови конкуренції для підприємців. На його думку, навіть ті підприємці, які працюють легально, намагаються мінімізувати податкові зобов`язання і приховати доходи. Середній рівень ухилення від податків на сьогодні становить близько 40%, за неофіційними даними – 57%, зазначають у Партії малого і середнього бізнесу.