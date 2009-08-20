Тимошенко: Україна будує відносини з Росією на рівних

У 2010 році Україна купить 25 млрд. кубометрів російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, виступаючи на зборах Світового конгресу українців.

«Ми радикально скорочуємо споживання природного газу, заміщаємо його всім, чим можливо. Якщо в 2007-му ми брали 52 млрд. кубометрів газу, цього року беремо 33 млрд. кубометрів російського газу, а наступного року ми візьмемо 25 млрд. кубометрів», - сказала прем`єр.

Вона зазначила, що в Україні практично за всіма галузями діють програми щодо заміщення використання газу іншими джерелами енергії.

Разом з тим Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогодні Україна будує відносини з Росією на рівних – «як рівний з рівним, як держава з державою і повноцінні партнери».

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгостроковий контракт на постачання російського газу українським споживачам з 2009 по 2019 рік включно.

Відповідно до контракту, ціна на газ на 2009 рік розраховується за європейською формулою ціни зі знижуючим коефіцієнтом 0,8 (базова ціна – 450 дол. за 1000 куб. м). Таким чином, в 1-му кварталі 2009 року ціна на газ для України становила 360 дол. за 1000 куб. м. Ціна змінюється за формулою щокварталу.

З 1 січня 2010 року «Газпром» стане продавати газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

Обсяг поставок газу до України в 2009 році, згідно із контрактом, має становити 40 млрд. куб. м. При цьому українська сторона офіційно заявляла, що зацікавлена в скороченні законтрактованих обсягів імпорту газу в 2009 році з 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.