ВО "Свобода" обурена, що пам'ятник Мазепі відкрили "по-тихому"

Чернігівська обласна організація ВО "Свобода" обурена діями обласної влади, яка "ховаючись від українців, нишком провела відкриття пам`ятника Івану Мазепі". Про це говориться у переданій УНІАН заяві прес-служби організації.

"Відкриття було заплановане на 24 серпня і вся патріотична громадськість міста чекала на можливість взяти участь в урочистому вшануванні гетьмана України, який боровся за українську незалежність. Відкриття відбулося без участі громадськості, зате за участі чи не усіх чиновників області", - сказано у заяві.

На думку керівника Чернігівської організації ВО "Свобода" Андрія МІЩЕНКА, відкриття пам`ятника було проведене формально, для галочки, так само, як для галочки було відкрито музей бою під Крутами.

"Після передачі музею на баланс Чернігівської облради, музей не отримав жодної копійки фінансування за цілий рік. Доля музею чиновників не цікавить, не цікавить пам`ятник Мазепі, як не цікавлять їх і думка українців", - зазначив А.МІЩЕНКО.

Як повідомлялося раніше, відкриття пам`ятника планувалося у День незалежності. Однак після урочистостей з нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України у драмтеатрі учасників заходу запросили на відкриття пам`ятника І.Мазепі на Валу.

Вчений секретар Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" Сергій ЧЕРНЯКОВ пояснив, що вже відбулося засідання спеціальної ради, що затвердила документи щодо пам`ятника і навіть визнала його пам`яткою монументального мистецтва місцевого значення. За іншою інформацією, організатори вирішили відкрити пам`ятник раніше, щоб уникнути непорозумінь із місцевими осередками лівих партій, котрі заявляли про наміри пікетувати захід.

Водночас, відділ інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю Чернігівської облради спростував інформацію про не фінансування комунального підприємства облради "Дирекція будівництва меморіального комплексу "Пам`яті Героїв Крут". Рішенням обласної ради для фінансово-господарської діяльності комунальному підприємству у поточному році виділено 300 тис грн. Станом на середину серпня цього року на рахунок підприємства надійшли кошти в сумі 214,5 тис грн., які повністю забезпечують його фінансові потреби.