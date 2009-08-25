Сьогодні поховають гірників, загиблих внаслідок аварії на шахті ім. Кірова

Сьогодні у місті Макіївка Донецької області відбудуться похорони гірників, які загинули внаслідок аварії на шахті ім. Кірова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі державного підприємства «Макіїввугілля».

За інформацією прес-служби, із восьми загиблих гірників найстаршим був заступник начальника ділянки з видобутку вугілля 1963 року народження, а наймолодшим – підземний гірник 1981 року народження.

Серед загиблих також три підземні електрослюсарі, механік ділянки з видобутку вугілля, машиніст і ще один підземний гірник.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня о 14.20 на шахті ім. Кірова стався вибух метано-повітряної суміші. На момент аварії в шахті перебував 141 гірник. У результаті – загинули 8 гірників і 13 – госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Відокремлене підприємство «Шахта імені С.М.Кірова» входить до державного підприємства «Макіїввугілля».