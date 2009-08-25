Пожежа біля київського ринку «Юність»: двоє постраждалих

Сьогодні близько 9.00 в торговельних рядах біля столичного ринку «Юність» на вул. Миропільській, 2 спалахнула пожежа.

Як повідомили УНІАН у столичному управлінні МНС, вогонь виник в одному з контейнерів, з якого здійснювалась торгівля харчовими продуктами.

До прибуття пожежних підрозділів працівники ринку намагалися власними силами загасити полум’я, використовуючи вогнегасники.

Внаслідок пожежі вогнем було знищено майно на площі 100 кв. м.

Під час пожежі незначні опіки дістали двоє продавців – чоловік та жінка.

За попередніми даними, вогонь виник через замикання електропроводки.