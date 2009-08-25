Тимошенко задоволена якістю ремонту міжнародної автодороги

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що залишилася задоволеною якістю ремонту міжнародної автодороги Київ-Чоп, крім необлаштованого узбіччя.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи у прямому ефірі Рівненського державного телебачення, вона сказала, що Україна має будувати дороги не лише для перерізання високопосадовцями «червоних стрічок», але для швидшої інтеграції у Європу, у тому числі і проведення Євро-2012.

За даними Укравтодору, один кілометр автодороги Київ-Чоп коштував державній казні 800 тисяч євро, що удвічі дешевше, ніж у будівництво доріг у країнах Європи. Відремонтовано 27-кілометрову ділянку дороги, у відкритті якої взяла участь Ю.ТИМОШЕНКО, винятково українськими будматеріалами.

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На сьогоднішній день вже укладено контракти на будівництво чергових більш як 300 км дороги Київ–Чоп. Про це сьогодні, відкриваючи рух на ділянці міжнародної автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп від с. Грушвиця до міста Дубно, повідомила прем`єр-міністр України.

Вона зазначила, що ця ділянка в 27 км побудована, із залученням італійської компанії-підрядника, дуже якісно – відповідно до європейських вимог; ділянки, що проходять через населені пункти, освітлюються.

«Це ще далеко не завершено проект дороги Київ-Чоп, це лише ділянка, яка зроблена якісно, у встановлені терміни і при повному фінансуванні державою за співпраці з ЄБРР і Європейським інвестиційним банком. Далі і на 2010-ій, і 2011 рік ми закладаємо обсяги фінансування і обсяги будівництва», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що ця дорога є важливою транспортною магістраллю не тільки для України, але й для Європи, враховуючи проведення в Україні чемпіонату Євро-2012.

Проїхавши цією ділянкою дороги і залишившись повністю задоволеною якістю проїжджої частини, прем`єр-міністр доручила «Укравтодору» вирішити питання асфальтування узбіччя.

Довідка УНІАН. Автомобільна дорога М-06 Київ-Чоп на ділянці від Чопа до Львова є частиною 5-го Пан`європейського транспортного коридору, на ділянці від м. Львова до м. Києва – 3-го Пан`європейського транспортного коридору.

«Укравтодор» будує трасу Київ-Чоп за кошти ЄБРР з 2000 р.