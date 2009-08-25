СБУ і прокуратура перевіряють дані про торгівлю органами померлих

Служба безпеки і прокуратура перевіряють інформацію німецьких ЗМІ про нібито організацію в Україні нелегального міжнародного каналу торгівлі органами та іншими біологічними матеріалами, взятими у небіжчиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив сьогодні журналістам, коментуючи оприлюднену напередодні в одному з німецьких видань інформацію про існування в Україні нелегального міжнародного каналу торгівлі органами померлих людей.

«Працюємо разом із прокуратурами тих областей, де така перевірка повинна бути здійснена», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він наголосив, що про результати перевірки буде повідомлено українську громадськість і правоохоронні органи Німеччини.

Водночас, зауважив голова СБУ, поки що про результати цієї роботи говорити зарано.