Ющенко: село ніколи не стане на ноги...

Для контролю цін на продовольство треба нарощувати його обсяги у системі Держрезерву - Ющенко

Київ. 15 квітня. УНІАН. Для контролю цін на продовольство Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає необхідним нарощувати його обсяги у системі Держрезерву та формування інтервенційного фонду.

На цьому він наголосив у своєму традиційному суботньому радіозверненні до співвітчизників.

"Кожна держава контролює, щоб ціна продовольства не була занадто високою, бо це робить вразливими найменш соціально захищені верстви населення. Тут вихід один – через нарощення обсягів продовольства у системі Держрезерву та справжньому формуванні інтервенційного фонду”, - зокрема, сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він підкреслив, що село ніколи не стане на ноги, якщо продаватиме вирощене нижче собівартості. “Ми мусимо бути чесними перед селянами, коли говоримо про вартість продукції сільського господарства і платити селу справжню ринкову ціну за їхню важку працю. А політикам треба припинити спекуляції на цій темі”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.