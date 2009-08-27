МНС: надзвичайних ситуацій стає дедалі менше

В Україні спостерігається стійка тенденція до зменшення кількості надзвичайних ситуацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, про це сказав міністр з питань надзвичайних ситуацій та з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА під нагородження кращих співробітників МНС з нагоди Дня Незалежності України.

Він відзначив, що “у 2009 році намітилася стійка тенденція до зменшення кількості надзвичайних ситуацій”. Так, за словами міністра, “протягом 7 цьогорічних місяців в Україні зареєстровані 170 надзвичайних ситуацій, із них, зокрема, техногенного характеру – 93, природного - 70. Порівняно з аналогічним періодом 2008 року загальна кількість надзвичайних ситуацій зменшилася на 11%. Майже на 18% менше сталося НС техногенного характеру, на 9,4% - природного та вдвічі менше – соціально-політичного характеру”. В.ШАНДРА також зазначив, що поступово зменшуються кількість пожеж, загиблих у вогні людей та обсяги матеріальних збитків, завданих вогнем. За даними міністра, також менше людей гине і на водних об’єктах.

Вітаючи найдостойніших рятувальників В.ШАНДРА, зокрема, зазначив: «Своєю високопрофесійною мужньою роботою ви підносите престиж нашої країни, утверджуєте гуманізм її державної політики, демонструєте високу готовність рятувальних служб прийти на допомогу тим, хто її потребує».

Представники рятувального корпусу отримали державні нагороди та генеральські погони з рук міністра МНС В.ШАНДРИ та першого заступника глави Секретаріату Президента Юрія ЄХАНУРОВА. Зокрема, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджені перший заступник міністра МНС Володимир АНТОНЕЦЬ, начальники ГУМНС у Черкаській і Рівненській областях генерал-майори служби цивільного захисту Віктор ГВОЗДЬ та Микола КОСТЮК. Група рятувальників удостоєна медалей «За бездоганну службу» ІІІ ступеня. А жінці-офіцеру, полковнику служби цивільного захисту Олександрі МИХАЙЛЮК вручили медаль «За працю і звитягу».

За словами очільника МНС, рятуючи життя людей від вогню, природної стихії, техногенних аварій, рятувальники постійно ризикують власним здоров’ям і навіть життям.

Окремо В.ШАНДРА похвалив роботу представників однієї з найризикованіших професій -- піротехніків. Від початку року піротехнічні підрозділи МНС знищили майже 34700 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Із них 380 авіабомб та майже 30000 артилерійських боєприпасів.

У свою чергу, перший заступник глави Секретаріату Президента Ю.ЄХАНУРОВ підкреслив: «Українська держава пишається людьми, котрі першими приходять на допомогу в біді, для яких порятунок громадян – це не лише професія чи покликання, а й особливий стан душі. Згадаємо лишень, як рік тому під час ліквідації наслідків липневої повені у Західній Україні ви самовіддано рятували постраждалих від розбурханої стихії”. “Ви особливі люди!”, - наголосив Ю.Єхануров.