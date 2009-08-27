Нацбанк опустив гривню до рекордного рівня
11:05, 27 серпня 2009Суспільство
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Офіційний курс на 27 серпня
Національний банк України продовжив політику наближення офіційного обмінного курсу до ринкового, встановивши офіційний курс на четвер, 27 серпня, на рівні 7,9890 грн/дол., що є найнижчим офіційним курсом гривні за всю історію.
На сьогоднішній ранок середній курс продажу готівкового долара в обмінниках склав 8,50 гривень, середній курс покупки долара виріс до 8,46 гривень за долар. У порівнянні з курсом на 26 серпня курс долара в Україні не змінився.
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